وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث تطوير التعاون مع الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني بالممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة كريستينا ميرفين المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والفريق المصاحب لها .

حيث تم مناقشة العديد من المواضيع التي تخص عمل المكتب بالدولة الليبية بكيفية التعامل مع وزارة الشؤون الاجتماعية بتنفيذ كل البرامج من بينها التدريب وملف الهجرة وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت الوزيرة عن سعادتها بهذا اللقاء وأهمية العمل مع الأمم المتحدة لتطوير المؤسسات الاجتماعية او تدريب الموظفين وأن تكون هذه البرامج وفق خطط مدروسة باتفاق الطرفين.

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