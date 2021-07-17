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ضغوط أميركية على ليبيا لإجراء الانتخابات في موعدها

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
قناة سكاي نيوز
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز

شددت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وأشارت غرينفيلد، خلال لقائها رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة إلى أن “إنجاز الانتخابات يعد خطوة أساسية لإنهاء عقد من الصراع في ليبيا”.

وفي سياق متصل، أكد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، دعم المؤسسة العسكرية لكل الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وشدد حفتر لدى استقباله رئيس البرلمان عقيلة صالح على اتساق أهداف المؤسستين من أجل الحفاظ على سيادة وأمن البلاد.

وأشار صالح، إلى صعوبة المرحلة المقبلة، التي ستواجهها البلاد، مؤكدا ضرورة حصول الأقاليم الليبية الثلاثة على كافة الحقوق والامتيازات بالتساوي.

 وبدأت الأمم المتحدة عملية إعادة توحيد البلاد وإعادة الاستقرار لها، فتم التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيدا للانتخابات المقررة أواخر العام الجاري.

لكن العملية الانتخابية تلقت ضربة قوية الشهر الماضي، بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدة دستورية، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الأمر الذي أثار الشكوك حول الالتزام بموعدها.

وينظر إلى الانتخابات المقبلة على أنها الخطوة الرئيسية في إعادة توحيد ليبيا وتثبيت الاستقرار فيها.

عن مصدر الخبر

قناة سكاي نيوز

قناة سكاي نيوز

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تعليقات

  • قالوا في واحد سلفي ووحدة صوفية ـ من حزب الأخوانب اصلهم مش ليبيين …
    داروا روحهم على أساس إنهم حكومة امريكيا …ماهو حضانة ..!!.
    وجالسين يعلفوا ويضغطوا فالأكل في بطونهم في مطعم تركي زي البهايم ويكتبوا فالاخبار ـ ويبعتوا للنشر فالاعلام الكاذب عالشعب والمواطن ..
    لأن معيتيق جري بالدبيبة قاله ..خلينا مع الهولند والطليان …. ونسوا المفاتيح ———!!!

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  • الدول الاسلامية لم تجد تفسير للتدخلات الصليبية اليهودية فس شعائر الحج لبيت الله الحرام ـ حيثث ان ذريعة المرض ـ داحضة ـ وأن التجمعات في السعودية لليلا في حفلات الفنانين المصريين تثبث بأنه لا وجود لمرض في الحرم المكي وأن المسؤلية رعاية الحرم تم تسليمها لغير راشدين أوسليمي العقل للمسؤلية مثل الطفال ويحضرون الروبوتات والالعب والطائرات ليطلقوها حول الكعبة وفي ممرات الحرم المبارك .. !!! وهذا يسبب إستياء للرأي الدولي الاسلامي لفرائض الحج فالبيت الحرام .

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