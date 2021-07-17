قشوط: إذا المجلس الرئاسي والحكومة “دراويش” يلزم قراءة “رقية شرعية” عليهم

قال سليم قشوط، القيادي بمليشيات بركان الغضب، إن “عقيلة صالح (رئيس مجلس النواب) يماطل في الميزانية بأوامر من الرجمة واتفق على ألا يفاوض عقيلة طالح حتى يستأذن من الرجمة” على حد زعمه.

أضاف قشوط في تغريدة له اليوم قائلًا على تويتر: “إما المجلس الرئاسي والحكومة انبطاح من أجل مصالحهم لا تضيع مع الميزانية و إما دراويش ويلزم قراءة عليهم رقيه شرعية .. يا ناس يا هو فيقوا وين ماشيين” وفق قوله.

واختتم قائلًا: “‏إلى من يهمه الأمر.. صرف مزانية 1/12 مع إسقاط وإنهاء العمل بالبرلمان ويتولي المجلس الرئاسي إصدار القرارات المهمة والعاجلة لتسيير البلاد إلى وقت الانتخابات” وفق تعبيره.