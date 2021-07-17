سامي الأطرش: لن نوافق على انتخابات «صورية» ولن نسمح بعودة الدكتاتوريين للحكم

أكد سامي الأطرش، رئيس ما يسمى بالمكتب السياسي لتجمع ثوار 17 فبراير في طرابلس، أنه لن يوافق بإجراء انتخابات «صورية»، وأنهم لن يسمحوا بعودة ما وصفهم بالديكتاتوريين.

وقال «الأطرش»، في منشور له عبر فيسبوك، «بالتأكيد لن نوافق على أنتخابات صورية ويأكد حرائر وأحرار ليبيا الثورة باننا لن نسمح بعودة العسكر والدكتاتوريين للحكم مهما كلف الثمن».

وفي تدوينة سابقة، رأى «الأطرش»، أن الجميع فشل وأفلس، داعيا من وصفهم بـ«الأحرار والحرائر» بالنهوض و«ممارسة السلطة»، وفقا لتعبيره.

وقال الأطرش، المحرض على القيام بعمليات انتحارية في المنطقة الشرقية، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “يا حرائر ويا أحرار كفانا من قبول دور المفعول به علينا أن ننهض وننتزع حقوقنا لنحقق حلمنا والذي عمد بالدماء والأشلاء”.

وأضاف “نحن أصحاب الحق والسيادة فالجميع أفلس وفشل فالوقت قد حان لننهض ونمارس سلطتنا لتي انتزعت في غفلة منا، لقد منحنا للجميع كل الفرص غير أنهم مستمرين بتعنت على تحطيم الحلم النبيل”.