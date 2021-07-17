فيروز النعاس: “عقيلة وحفتر” وجهان لعملة واحدة

قالت فيروز النعاس، نائب أول رئيس ما يعرف “حزب الجبهة الوطنية” إن: “حفتر وعقيلة وجهان لعملة واحدة” في إشارة إلى قائد الجيش المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب.

وغردت “فيروز” على حسابها بموقع تويتر قائلة: “‏ما رد كل من هو مقتنع ويعمل على إقناع الليبيين أن ‎عقيلة صالح ليس جزء من مشروع ‎حفتر وأنه ممكن أن يكون جزء من الحل!.. هل أدركوا سبب عدم اعتماد الميزانية؟.. هل اتضح لهم من وراء عرقلة ‎المسار السياسي؟.. حفتر وعقيلة وجهان لعملة واحدة” وفق قولها.

ويوم أمس الجمعة، قال القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر أثناء لقائه برئيس وأعضاء مجلس النواب: “نُثني على مواقفكم الوطنية التي لطالما كانت داعمةً للثوابت الوطنية وللقيادة العامة للقوات المُسلحة في كل المحافل داخلياً ودولياً”.

أضاف المشير خليفة حفتر قائلًا: “تتوحد أهداف القيادة العامة للقوات المُسلحة والبرلمان الليبي والمتمثلة في تحقيق الوحدة الوطنية والمحافظة على السيادة الليبية، ودعم جهود المصالحة الوطنية”.

وأكد المشير خليفة حفتر على دعم القيادة العامة للقوات المُسلحة لكل الجهود المبذولة لإنجاح الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، ونطالب المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بتقديم الدعم لهذه الجهود حتى الوصول إلى هذا الإستحقاق الذي يطمح له كل أبناء الشعب الليبي.

وتابع قائلًا: “علينا أن نكون يداً واحدةٍ من أجل العبور إلى مرحلة الإستقرار ومواجهة كل الإستحقاقات برؤيةٍ موحدة هدفها الأساسي حماية الوطن وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه”.

من جانبه، قال عقيلة صالح، إن النواب لديهم مطلب واضح وهو تخصيص ميزانية للجيش الليبي، ونحن مازلنا نؤكد على هذا الأساس، وأن المرحلة القادمة ستكون صعبة ويجب أن نكون يدا واحدة وبهدف محدد.

‎