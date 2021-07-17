«بوقعيقيص»: سأراجع التفكير في قرار «اعتزال الشأن العام» بعد تكريمي من تيار «ليبيا للجميع»

أكدت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، أنها ستعيد التفكير في فكرة اعتزال العمل العام التي تراودها، وذلك بعد انتهاء أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقالت «بوقعيقيص»، في منشور لها عبر فيسبوك، «أسعدتني الأمس زيارة كريمة من قادة تيار ليبيا للجميع في مكتبي الخاص وهم د، فتحي البعجة ، د ، فرج خريبيش ، ا، سالم ابعيص ا، صالح الغناي وشرفوني بشهادة تقدير ممهورة بتوقيع رئيس التيار د، عاشور شوايل».

وأضافت، أن التكريم جاء «لكل مساري في العمل العام ولقد اكتسب هذا التقدير قيمة خاصة عندي لأنه من تيار وطني صادق تاريخ شخوصه حافل بالانحياز للوطن والناس».

واختتمت بقولها، «لا أخفيكم هذه البادرة في زمن الجحود القبيح جعلتني أعيد التفكير في قرار يراودني وهو اعتزال الشأن العام بعد الانتهاء من أعمال ملتقى الحوار».