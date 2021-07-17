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الرعيض: تشرفت بالاحتفال بقنصلية تركيا في مصراتة بذكرى صد الإنقلاب

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعرب النائب محمد الرعيض، عضو ملتقى الحوار السياسي، عن سعادته حضور احتفالية القنصلية التركية بمصراتة، الخميس الماضي.

وكتب “الرعيض” على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “تشرفت بحضور حفل إحياء القنصلية التركية بمصراتة لذكرى الانقلاب الفاشل يوم 15 يوليو وذلك يوم الخميس لإحياء إنتصار الشعب التركي الذي كافح من أجل الديمقراطية والوحدة الوطنية ليلة 15 يوليو 2016 لصدهم محاولة الانقلاب” وفق قوله.

وبالتزامن مع احتفال “الرعيض” في مصراتة، كان خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري وعبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي وعبد الرحمن السويحلي عضو ملتقى الحوار السياسي يحتفلون في سفارة أنقرة بطرابلس، بالمناسبة نفسها.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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