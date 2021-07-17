الدبيبة يكشف عن مصير ترشحه للرئاسة وتواصله مع حفتر

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أنه ليس على علم بأي تفاهم بين روسيا وتركيا بشأن انسحاب مقاتليهما الأجانب، لكنه ألمح في الوقت ذاته إلى أن مثل هذه الخطوة ستكون موضع ترحيب من جانب ليبيا.

وفي حديثه لـ”رويترز” في نيويورك، قال الدبيبة، “إنه ملتزم بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، لكنه حذر من أن بعض المشرعين قد يحجمون عن التخلي عن السلطة”، مضيفا، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيرشّح نفسه لمنصب الرئاسة.

وفي أعقاب مؤتمر برلين الشهر الماضي؛ ترددت أنباء عن أن ألمانيا والولايات المتحدة، إضافة إلى تركيا وروسيا، اللتين تدعمان الأطراف المتصارعة في ليبيا؛ تتجه للتوصل إلى تفاهم مبدئي بشأن الانسحاب التدريجي لمقاتليهما الأجانب.

وعن ذلك قال الدبيبة، لم أسمع بشأن هذا الاتفاق حول انسحاب المقاتلين، لكننا نرحب بأي اتفاق، ونرحب بخروج أي قوات أجنبية أو مقاتلين أو مرتزقة بموجب أي دعم من قبل أي طرف، ونحن نتحدث مع كل الأطراف بشأن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.

وقال الدبيبة، أمام مجلس الأمن إن استمرار وجود مقاتلين أجانب يُشكّل “خطرًا حقيقيًا على العملية السياسية الحالية، ويهدد أيضًا جهود مواصلة وقف إطلاق النار وتوحيد الجيش في ليبيا”.

وصرّح الدبيبة، لـ”رويترز” بأنه سيكون “من الصعب للغاية” توحيد الجيش، في ظل هذه الحالة.

وقال الدبيبة، “بالطبع لابد من التواصل مع حفتر، لكنه شخص عسكري صعب، لكننا نتواصل معه، رغم أن الأمور ليست سهلة”.