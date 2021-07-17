لجنة حقوق الإنسان بليبيا: نرحب بقرار مجلس الأمن.. ونحذر من العودة للعنف‏

رحبت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، ببيان مجلس الأمن الدولي الصادر يوم الخميس الماضي حول ليبيا، مؤكدة ضرورة نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في البلاد.

وأكدت اللجنة، في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، ضرورة التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وجميع الجهات المسلحة من غير مؤسسات الدولة وتسريحها وإعادة إدماجها وإصلاح قطاع الأمن.

وأوضحت اللجنة أن بيانها يأتي انسجاماً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570_2021.م الصادر تحت الفصل السابع، ويتوافق بشكل كامل مع تطلعات وآمال ومطالب الشعب الليبي.

وتابعت اللجنة، أنها تدرك «العقبات التي تواجه إجراء الانتخابات في موعدها، غير أن أي سبيل آخر أو تأجيل قد يفضي إلى انهيار خارطة الطريق وتُنذر بالعودة إلى دومة العنف والاقتتال من جديد».

وعبرت عن أهمية إجراء الانتخابات في موعدها وأنه يعد السبيل الأساس لإنهاء ميراث عقد كامل من الفوضى والانقسام التي عانى منها الشعب الليبي، على نحو يفضي إلى تشكيل سلطة وطنية شرعية منتخبة ذات استدامة يكون بوسعها التغلب على العوائق والتحديات التي تواجه ليبيا”.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا حكومة الوحدة الوطنية بتقديم الدعم الكامل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في أداء مهامها لتحضير والتجهيز لإجراء الانتخابات المقررة في 24ديسمبر المقبل.

كما طالبت اللجنة حكومة الوحدة الوطنية بأهمية العمل على الالتزام الكامل بما نصت عليه خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكذلك الالتزام الكامل بما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات العامة من خلال تحسين الوضع الإنساني ورفع المعاناة عن المواطنين وتحسين مستوي الخدمات.

ودعت إلى إصلاح قطاع الأمن بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتحقيق الأمن و الاستقرار بعموم البلاد، والالتزام باحترام حقوق الإنسان من خلال السياسات الحكومية، ودعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية في البلاد ومعالجة حالة حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون والعدالة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

كما طالبت أيضا بمعالجة ملف الأسرى والمحتجزين خارج إطار القانون وضمان العودة الآمنة وجبر الضرر للنازحين والمهجرين قسرا بداخل البلاد، وذلك وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق المنصوص عليها في مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي، وكذلك ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم (2570 / لسنة 2021م ).

ونوهت أنه لابد على مجلس النواب وملتقي الحوار السياسي الليبي الإسراع في التوصل إلى القاعدة الدستورية والقانونية، وإصدار التشريعات اللازمة والضامنة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وشددت اللجنة على ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والخبراء الأجانب من الأراضي الليبية، ودعم مهام اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وعملها في هذا الإطار.