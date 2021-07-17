الدبيبه: لا أعلم بأي تفاهم بين روسيا وتركيا بشأن انسحاب المقاتلين الأجانب

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أنه لا علم له بأي تفاهم بين روسيا وتركيا بخصوص انسحاب مقاتليهما الأجانب، لكن مثل هذه الخطوة ستكون محل ترحيب.

وقال الدبيبة في مقابلة مع رويترز في نيويورك، “لم أسمع بهذا الاتفاق بشأن سحب المقاتلين. ولكن نحن نرحب بأي اتفاق… ونرحب بخروج أي قوات أو مقاتلين أو مرتزقة بأي دعم من أي طرف”. وأضاف “نحن نتحدث مع كل الأطراف بخصوص سحب القوات الأجنبية من ليبيا“.

وبين الدبيبه إنه ملتزم بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر غير أنه حذر من أن بعض النواب قد يحجمون عن التخلي عن السلطة مشيرا إلى أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات.

وتابع الدبيبة إن توحيد الجيش الليبي سيكون “صعبا جدا” مضيفا “طبعا التواصل مع (قائد الجيش خليفة) حفتر، هو شخص عسكري صعب، لكن نتواصل معه. ولكن الأمور ليست بالأمر الهين”.