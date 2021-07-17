ليبيا الان

النعمي: البعثة الأممية حيَدت الجميع إلا شريكها عقيلة صالح

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عبد الحميد النعمي، وزير الخارجية الأسبق في ما تعرف “حكومة الإنقاذ” إن البعثة الأممية حيدت الجميع بمن فيهم فريق الحوار الذي شكلته ووظفته ولم يبق لها الا عقيلة صالح (رئيس مجلس النـواب) حلالنا حلالكم، وفق قوله.

أضاف النعمي في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “وبدوره مجلس الأمن لم يتطرق بالأمس إلى المقترح الذي قدمه الكوني بإمكانية إصدار الرئاسي قانون الانتخابات بمرسوم، وهذا مؤشر على أن مجلس الأمن وكذلك البعثة حسب تقديري يفضلون سكة مجلس النواب التي يمكن أن يمرروا من خلالها كل ما يتفق مع مخططاتهم” على حد قوله.

وتابع قوله: “للعلم البعثة التفت على الحوار في تونس وفي الغردقة وأخيرا في جنيف لانها رأت أن مخرجاته لا تصب في الاتجاه الذي تدعمه منذ الصخيرات. والآن بعد أن تمكنت البعثة من تحييد الجميع لن تجد شريك أفضل من عقيلة صالح الذي لن يتردد في إضفاء الشرعية على كل ما يطلب منه” على حد زعمه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متورط في ملف الطيران الليبي المدني ..المدعو عقيلة صالح ….من أين هو..؟ ومن المنحط الغبي الي كاتب عالطائرات اللخطوط الليبية ـ اسم SALAH ..؟؟ـ وين الرقابة الأمن الليبي في هالموضوع ..!!! سبحان الله

    رد

  • متورط في ملف الطيران الليبي المدني ..المدعو عقيلة صالح ….من أين هو..؟ ومن المنحط الغبي الي كاتب عالطائرات اللخطوط الليبية ـ اسم SALAH ..؟؟ـ وين الرقابة الأمن الليبي في هالموضوع ..!!! قطاع وطني سبحان الله

    رد

  • حلالنا حلالكم، وفق قوله.
    هذا مرض نفسي .. امشاء الله لاباس ـ طهور عالجوا بالرملة امشوا للصحراء ففي وادي الرزم ـ قالوا الطبيب بدوي كويس من عند الله

    رد

  • حلالنا حلالكم، وفق قوله…!!!!???
    حلالنا حلالكم، وفق قوله.
    هذا مرض نفسي .. امشاء الله لاباس ـ طهور عالجوا بالرملة امشوا للصحراء ففي وادي الرزم ـ قالوا الطبيب بدوي كويس من عند الله

    رد