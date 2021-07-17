النعمي: البعثة الأممية حيَدت الجميع إلا شريكها عقيلة صالح

قال عبد الحميد النعمي، وزير الخارجية الأسبق في ما تعرف “حكومة الإنقاذ” إن البعثة الأممية حيدت الجميع بمن فيهم فريق الحوار الذي شكلته ووظفته ولم يبق لها الا عقيلة صالح (رئيس مجلس النـواب) حلالنا حلالكم، وفق قوله.

أضاف النعمي في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “وبدوره مجلس الأمن لم يتطرق بالأمس إلى المقترح الذي قدمه الكوني بإمكانية إصدار الرئاسي قانون الانتخابات بمرسوم، وهذا مؤشر على أن مجلس الأمن وكذلك البعثة حسب تقديري يفضلون سكة مجلس النواب التي يمكن أن يمرروا من خلالها كل ما يتفق مع مخططاتهم” على حد قوله.

وتابع قوله: “للعلم البعثة التفت على الحوار في تونس وفي الغردقة وأخيرا في جنيف لانها رأت أن مخرجاته لا تصب في الاتجاه الذي تدعمه منذ الصخيرات. والآن بعد أن تمكنت البعثة من تحييد الجميع لن تجد شريك أفضل من عقيلة صالح الذي لن يتردد في إضفاء الشرعية على كل ما يطلب منه” على حد زعمه.