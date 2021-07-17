حفتر: نساند الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات

أكد قائد الجيش خليفة حفتر دعم القيادة العامة للقوات المسلحة لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، مطالباً المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بتقديم الدعم لهذه الجهود حتى الوصول إلى هذا الاستحقاق الذي يطمح له كل ابناء الشعب الليبي.
جاء ذلك خلال لقاء جمع قائد الجيش مع رئيس مجلس النواب القائد العام للقوات المسلحة عقيلة صالح بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة وعدد من النواب ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري، وذلك للتباحث في تطورات الأوضاع السياسية في البلاد بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب.
وأكد حفتر أن غاية وهدف المؤسستين مجلس النواب السلطة التشريعية المنتخبة والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية هو تحقيق الوحدة الوطنية والمحافظة على السيادة الليبية ودعم جهود المصالحة الوطنية بما يحقق لهذا الوطن وحدته واستقراره وسلامته.
وأشاد حفتر بمواقف رئيس مجلس النواب والنواب التي لطالما كانت داعمة للثوابت الوطنية وللقيادة العامة للقوات المسلحة في كل المحافل داخليا ودوليا.
من جانبه أكد صالح أنهم بذلوا جهداً كبيراً لتكوين سلطة تنفيذية واحدة، مضيفا بأن توحيد المؤسسات لا يعني تهميش أحد، مشددا على أنهم لن يسمحوا بالإضرار بالوطن ولا بالقوات المسلحة التي ضحت من أجله ويجب تخصيص ميزانية لها للقيام بمهامها في الدفاع عن البلاد.
وأكد صالح على حق الاقاليم في التوزيع العادل للوزارات والمؤسسات والشركات وتحقيق العدالة بين الليبين، مشيرا بأنه لا تنازل عن الحقوق .
وأعرب صالح عن تحيته للقائد العام للجيش وضباط وضباط صف وجنود والشباب الشجعان الذين ساندوا القوات المسلحة من اليوم الأول وحتى هذه اللحظة، كما قدم فخامته التحية للنواب الحاضرين، مشيرا بأنهم وقفوا موقفاً تاريخياً مع القوات المسلحة ومع الشعب الليبي العظيم.
واختتم اللقاء بتكريم القائد العام لرئيس مجلس النواب بدرع من القوات المسلحة تقديراً لمجهوداته ومواقفه الوطنية.
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