حفتر: نساند الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات

أكد قائد الجيش خليفة حفتر دعم القيادة العامة للقوات المسلحة لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، مطالباً المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بتقديم الدعم لهذه الجهود حتى الوصول إلى هذا الاستحقاق الذي يطمح له كل ابناء الشعب الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع قائد الجيش مع رئيس مجلس النواب القائد العام للقوات المسلحة عقيلة صالح بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة وعدد من النواب ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري، وذلك للتباحث في تطورات الأوضاع السياسية في البلاد بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب.

وأكد حفتر أن غاية وهدف المؤسستين مجلس النواب السلطة التشريعية المنتخبة والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية هو تحقيق الوحدة الوطنية والمحافظة على السيادة الليبية ودعم جهود المصالحة الوطنية بما يحقق لهذا الوطن وحدته واستقراره وسلامته.

وأشاد حفتر بمواقف رئيس مجلس النواب والنواب التي لطالما كانت داعمة للثوابت الوطنية وللقيادة العامة للقوات المسلحة في كل المحافل داخليا ودوليا.

من جانبه أكد صالح أنهم بذلوا جهداً كبيراً لتكوين سلطة تنفيذية واحدة، مضيفا بأن توحيد المؤسسات لا يعني تهميش أحد، مشددا على أنهم لن يسمحوا بالإضرار بالوطن ولا بالقوات المسلحة التي ضحت من أجله ويجب تخصيص ميزانية لها للقيام بمهامها في الدفاع عن البلاد.

وأكد صالح على حق الاقاليم في التوزيع العادل للوزارات والمؤسسات والشركات وتحقيق العدالة بين الليبين، مشيرا بأنه لا تنازل عن الحقوق .

وأعرب صالح عن تحيته للقائد العام للجيش وضباط وضباط صف وجنود والشباب الشجعان الذين ساندوا القوات المسلحة من اليوم الأول وحتى هذه اللحظة، كما قدم فخامته التحية للنواب الحاضرين، مشيرا بأنهم وقفوا موقفاً تاريخياً مع القوات المسلحة ومع الشعب الليبي العظيم.

واختتم اللقاء بتكريم القائد العام لرئيس مجلس النواب بدرع من القوات المسلحة تقديراً لمجهوداته ومواقفه الوطنية.