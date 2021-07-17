21 ألف رأس أغنام و13 ألف عجول و3 آلاف إبل تصل إلى ليبيا استعداداً لعيد الأضحى

أعلنت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية عن وصول آلاف من رؤوس الأضاحي إلى ليبيا خلال الفترة من أول مايو إلى 15 يوليو الجاري، شملت 21 ألف و410 رأس من الأغنام، و13 ألف و498 رأس من العجول، و3 آلاف و810 من الإبل.

وأوضحت الوزارة، الجمعة، أن هذا الأضاحي وصلت لغرض الذبح عبر منافذ الحجر البيطرى في كل من طرابلس وبنغازى ومصراتة والخمس؛ فقد وصل إلى بنغازي 8 آلاف رأس من الأغنام، و510 رؤس من العجول وذلك من إسبانيا.

فيما وصل إلى ميناء مصراتة 1896 رأس من العجول من أيرلندا، و2951 رأس من المجر، و2953 من إسبانيا، إضافة إلى 6 آلاف رأس أغنام من إسبانيا أيضا.

وفي ميناء الخمس، وصل 978 رأس أغنام من إسبانيا، و1394 عجول، وألف أغنام من رومانيا، و800 عجول من الدولة ذاتها، أما من جيبوتي فوصل 3810 رأس إبل. أما في ميناء طرابلس فقد وصل 5432 رأس أغنام من إسبانيا، و2994 رأس عجول.

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