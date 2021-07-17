طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 17 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 17 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث تكون الأجواء معتدلة على مناطق الشمال بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبياً هذا اليوم على أغلب مناطق الجنوب.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 32) مْ ، وما بين (35- 39) مْ على مناطق مزدة والقريات وابونجيم.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب ومن المتوقع أن تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق.

•الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28- 32) مْ ،وتصل هذا اليوم على جالو والجغبوب الى (40) مْ ، وتنخفض يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

•الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول مساء اليوم الى شمالية غربية فشمالية شرقية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (41- 45) مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

•الرياح: شمالية غربية إلي شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39- 41) مْ ، وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على أغلب المناطق.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:15).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:10).

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