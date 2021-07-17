الكيلاني تبحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ملف الهجرة

ليبيا – التقت وزيره الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة وفاء الكيلاني الاربعاء بالممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة كريستينا ميرفين المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والفريق المصاحب لها.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية العديد من المواضيع التي تخص عمل المكتب بالدولة الليبية، وكيفية التعامل مع الوزارة وتنفيذ كل البرامج، من بينها التدريب وملف الهجرة، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

بدورها، أكدت الكيلاني عن سعادتها بهذا اللقاء وأهمية العمل مع الأمم المتحدة لتطوير المؤسسات الاجتماعية أو تدريب الموظفين، وأن تكون هذه البرامج وفق خطط مدروسة باتفاق الطرفين.

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