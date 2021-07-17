الجامعة العربية: ندعم الرئاسي والحكومة في الإعداد للانتخابات

أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعم الجامعة الكامل لعمل المجلس الرئاسي والحكومة في قيادة المرحلة الانتقالية الحالية والإعداد للانتخابات المقبلة في ٢٤ ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أمين عام جامعة الدول العربية مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه على هامش زيارته إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن التي عقدت أمس الأول الخميس حول الوضع في ليبيا بحسب بيان لجامعة الدول العربية.

وصرح مصدر مسؤول في الامانة العامة أن أبو الغيط أكد التزامه الكامل بمواكبة ودعم الليبيين للوصول بالبلاد إلى بر الأمان عقب مرحلة مطولة من الاضطراب.

وأعرب الدبيبه عن حاجة ليبيا المستمرة لدعم اشقائها العرب واحتضانهم لها خاصة في ضوء ظروف الوضع الحالي في ليبيا كما أعرب عن تقديره لمشاركة الامين العام شخصيا في اجتماع مجلس الامن حول ليبيا واعتباره لفتة مقدرة تعكس مدى اهتمام الجامعة بالأوضاع في ليبيا

وبين المصدر أن الجانبين بحثا الوضع في ليبيا عموما والعلاقات بين ليبيا والجامعة العربية بوجه خاص، حيث تم الاتفاق على قيام الأمين العام بزيارة إلى ليبيا في أقرب الآجال.