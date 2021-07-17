البيوضي: جميع مراكز العزل لن تكون قادرة على المواجهة إذا تطورت إصابات الحالات السريرية

ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إن مراكز العزل والفلترة في عموم ليبيا تعاني أزمات كبيرة منذ فترة ومنها ما تم إغلاقه.

البيوضي أشار بحسب تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن جميع مراكز العزل لن تكون قادرة على مواجهة الأزمة إذا تطورت إصابات الحالات السريرية ودخلت في مضاعفات .

ولفت إلى أن فتح التحقيق من قبل مكتب النائب العام لأسباب حدوث أزمة ونقص للأكسجين في مركز العزل بمصراتة خطوة مهمة تستحق الشكر والإشادة ، لكنها تمثل خطوة منقوصة ما لم يتم التعامل مع بيت الداء.

كما أضاف”لذا فالنائب العام بصفته (مطالب) بفتح التحقيق حول تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والتي أكد فيها نهب 4 مليار من قبل الحكومة السابقة برئاسة (المواطن الفانووتي) فائز السراج ، وعليه أيضا أن يمارس اختصاصاته في أسباب تأخر الحكومة في اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية منعا لانتشار السلالة الهندية في ليبيا”.

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