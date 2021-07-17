مركز البحوث الحيوية يطالب المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وتلقي لقاح كورونا

ليبيا – أكد مركز بحوث التقنيات الحيوية على أن ليبيا تشهد ارتفاعا في الاصابة بفيروس كورونا، معرباً عن قلقه خاصة أن هذه الفترة تشهد ارتفاعًا في عدد العينات والإصابات والوفيات.

المركز قال بحسب المكتب الاعلامي التابع له إن هناك تساهل ملحوظ من المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية.

ونوّه الى أنَّه خلال فترة “عيد الاضحى” قد يلاحظ الجميع ارتفاعا فى أعداد الإصابات بسبب التجمعات وعدم اتباع الاحتياطات الاحترازية.

وطالب جميع المواطنين بضرورة توخى الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين لأنها ما زالت الوسيلة الوحيدة الفعّالة للوقاية من الفيروس، مشيراً إلى أهمية أخذ لقاح فيروس كورونا لأنّه عامل مهم للحماية من خطر الإصابة بالفيروس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية