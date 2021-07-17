ضبط أدوات “الجريمة” وتقييم الضرر وأوامر قبض .. النائب العام يتحرك ضد واقعة “جامع الصقع “

ليبيا – اصدر النائب العام يوم امس الجمعة تعليماته بمباشرة إجراءات التحقيق حول أعمال الهدم التي طالت مبنى سوق الأثاث الكائنة بمنطقة جامع الصقع للوقوف على مشروعية الفعل الذي تم في تحدي وكسر لأمر النائب العام نفسه لوقف موضوع الهدم .

ووفقًا لبيان تلقته المرصد من مكتبه ، استهلت النيابة العامة العمل الإجرائي بمعاينة محل الواقعة وانتهت في معرضها إلى تكليف خبير هندسي للقيام بمأمورية تقييم الأضرار التي لحقت بالعقار كنتيجة للفعل موضوع التحقيق في ظل تقارير عن تنفيذ هدم المحلات بما فيها من بضاعة .

واخذت عقب ذلك في تفحص المستندات واستجوبت من تدخل في ارتكاب الواقعة وسماع شهادة من كان حاضرا لها او من توافرت لديه إيضاحات بشأنها .

وقد انتهت النيابة العامة إلى جملة من الإجراءات الاحتياطية أخصها الأمر بحبس عدد من المتهمين بالأوراق حبسا احتياطيا واستصدار أمر بضبط وإحضار آخرين والتحفظ على آلات الإرتداد المستعملة في ارتكاب الفعل .

وكان النائب العام قد اصدر أمرًا في 13 يوليو الجاري للحرس البلدي بوقف الهدم واعادة فتح السوق بعد تعهد المنتفعين بدفع الايجار المتأخر عليهم للدولة ، الا أن الذين نفذوا العدم قرروا تحدي أمر الصور .

ونشرت النيابة العامة صورًا للآلات المستخدمة في الواقعة وهي محجوزة في مقر النيابة العامة بمنطقة شارع السيدي في العاصمة طرابلس .

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