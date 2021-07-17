الولايات المتحدة: الانتخابات خطوة أساسية لإنهاء الصراع في ليبيا

أكدت الولايات المتحدة على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها والتي تعد خطوة أساسية لإنهاء الصراع في ليبيا.

وقالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد في تغريدة لها بموقع “تويتر” إنها التقت رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه لمناقشة العملية السياسية الليبية معربة عن سعادتها باللقاء.

وشددت غرينفيلد على أهمية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، على النحو المبين من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتي تعد خطوة أساسية لإنهاء عقد من الصراع في ليبيا