بعد المقاطع المُروّعة.. خفر السواحل الليبي في “دائرة الاتهام”

نشرت صحيفة “تايمز أوف مالطا” تقريرًا حول ما وصفته بتجاهل أوروبا للطريقة الصادمة التي يتعامل بها خفر السواحل الليبي مع المهاجرين.

وأشارت الصحيفة إلى المقاطع والصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 30 يونيو، لدورية يُزعم أنها تابعة لخفر السواحل الليبي تطلق النار باتجاه قارب يحمل مهاجرين في المياه الدولية قبالة مالطا.

ووصفت الصحيفة ما حدث بأنه “أحدث انتهاكٍ صادمٍ للقواعد الأساسية للإنقاذ في البحر وقانون حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة”.

وأشارت إلى أن المطاردة وإطلاق النار من مسافة قريبة على المهاجرين غير المسلحين ومحاولات الدهس بالقارب والمناورات عالية السرعة كان من الممكن أن تتسبب في مذبحة وسط مياه منطقة البحث والإنقاذ المالطية.

وانتقد التقرير مساهمة أوروبا في هذه العمليات، مُذكّرًا بأن غالبية الإمكانيات التي يستعملها خفر السواحل الليبي في هذه التجاوزات الخطيرة× حصّل عليها من أوروبا التي توفر الدعم الكامل له.

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