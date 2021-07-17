بلدية بنغازي تستلم 1930 أضحية من الحكومة

بمُبادرة من حكومة الوحدة الوطنية إستلمت بلدية بنغازي شُحنة من الأضاحي يبلغ عددها ( 1930 ) رأس من ضمن ثلاثين ألف رأس أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن إعتزامها توزيعها على جميع البلديات.

وقامت البلدية بدورها بتسليمها إلى مكتب صندوق الزكاة بنغازي ومكتب الشؤون الإجتماعية بنغازي لتوزيعها على مُستحقيها من الأسر ذات الدخل المحدود داخل نطاق البلدية، كما قامت البلدية بالتوزيع على بعض العاملين في القطاعات داخل النطاق الإداري لبلدية بنغازي من محدودي الدخل.

يُشار بأن آلية التسليم وفق آلية مُعدة مُسبقا من مكتب صندوق الزكاة ومكتب الشؤون الإجتماعية ووفق قوائم مُدرج فيها الأسم والرقم الوطني ورقم الهاتف للمُستلم إضافة إلى أن التسليم عن طريق الكوبونات المُستلمة من وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.