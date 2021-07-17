الثروة الحيوانية تكشف عن تفاصيل الأضاحي المستوردة

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية، عن وصول آلاف من رؤوس الأضاحي إلى ليبيا خلال الفترة من أول مايو إلى 15 يوليو الجاري، شملت 21 ألف و410 رأس من الأغنام، و13 ألف و498 رأس من العجول، و3 آلاف و810 من الإبل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الجمعة، عبر فيسبوك، أن الأضاحي وصلت لغرض الذبح عبر منافذ الحجر البيطري في كل من طرابلس وبنغازي ومصراتة والخمس؛ مؤكدة وصول إلى بنغازي 8 آلاف رأس من الأغنام، و510 رؤوس من العجول من إسبانيا.

فيما وصل إلى ميناء مصراتة 1896 رأس من العجول من إيرلندا، و2951 رأس من المجر، و2953 من إسبانيا، إضافة إلى 6 آلاف رأس أغنام من إسبانيا أيضا.

بينما وصل إلى ميناء الخمس، 978 رأس أغنام من إسبانيا، و1394 عجول، وألف أغنام من رومانيا، و800 عجول من الدولة ذاتها، أما من جيبوتي فوصل 3810 رأس إبل.وفي ميناء طرابلس فقد وصل 5432 رأس أغنام من إسبانيا، و2994 رأس عجول.