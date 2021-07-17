لتوزيعها على ذوي الدخل المحدود.. بلدية بنغازي تستلم الأضاحي المقدمة من الحكومة

أخبار ليبيا 24

أعلنت بلدية بنغازي، اليوم السبت، استلامها بنغازي شُحنة الأضاحي المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية لتوزيعها على الأسر ذات الدخل المحدود.

وأوضحت البلدية في بيان لها أن الشُحنة يبلغ عددها ألف و930 رأس غنم من ضمن ثلاثين ألف رأس أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن اعتزامها توزيعها على البلديات .

وقامت البلدية بتسليم الشُحنة إلى مكتب صندوق الزكاة بنغازي ومكتب الشؤون الاجتماعية لتوزيعها على مُستحقيها من الأسر ذات الدخل المحدود داخل نطاق البلدية.

كما قامت البلدية بالتوزيع على بعض العاملين في القطاعات داخل النطاق الإداري لبلدية بنغازي من محدودي الدخل .

يُشار بأن آلية التسليم وفق آلية مُعدة مُسبقا من مكتب صندوق الزكاة ومكتب الشؤون الاجتماعية ووفق قوائم مُدرج فيها الاسم والرقم الوطني ورقم الهاتف للمُستلم إضافة إلى أن التسليم عن طريق الكوبونات المُستلمة من وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.