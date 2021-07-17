البعثة الأممية: الإخفاء القسري يشكل انتهاكا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن اختطاف النائبة سهام سرقيوة والإخفاء القسري لمئات الأشخاص يشكل انتهاكاً جسيماً لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وجددت البعثة الأممية في بيان لها في ذكرى مرور عامين على اختطاف سرقيوة من منزلها في بنغازي دعواتها للسلطات الوطنية لإجراء تحقيق شامل في هذه المسألة بهدف تحديد مصير ومكان سرقيوة وتقديم الجناة إلى العدالة.

وأضافت يشكل اختطاف سرقيوة والاخفاء القسري لمئات الأشخاص انتهاكاً جسيماً لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.