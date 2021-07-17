الأعلى للدولة ينعي النائب محمد بقي

نعى المجلس الأعلى للدولة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري، محمد بقي، الذي وافاه الأجل المحتوم اليوم.

وقال المجلس في نعيه”بقلوب صابرة محتسبة؛ وببالغ الحزن ننعي المغفور له- بإذن الله تعالى- النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة “محمد بقي”، أحد الشخصيات الوطنية المشهود لها بالحكمة والصدق في مواقفه والوفاء في تعامله مع الجميع، والسعي نحو إصلاح ذات البين وتحقيق السلام في وطننا طيلة عمله بالمجلس”.

وتقدم المجلس الأعلى للدولة بأحرّ التعازي إلى أسرة الفقيد وجميع زملائه وللشعب الليبي، داعين الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فردوس جنانه، وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.