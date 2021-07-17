الحويج يشدد على ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية بشأن نشاطات وزارة الاقتصاد

ليبيا – عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج الخميس اجتماعًا ضم وكيل الوزارة سهيل أبو شيحة ورؤساء ومديري الجهات التابعة، ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة؛ وذلك للاطلاع على المراحل المنجزة من خطط العمل، والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجهها في أداء مهامها وسبل تذليلها.

الاجتماع طرح بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة عدد من المقترحات التي من شأنها تحسين أداء الوزارة وتنفيذ المهام والاعمال وفق الخطط الموضوعة بكافة المناطق بالدولة.

وشدد الحويج على ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية بشأن المهام الموكلة للإدارات والمكاتب والجهات التابعة، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن نشاطات الوزارة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية.

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