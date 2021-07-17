الكيلاني تبحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وملف الهجرة

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وفاء الكيلاني الأربعاء بالممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة كريستينا ميرفين المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والفريق المصاحب لها.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية العديد من المواضيع التي تخص عمل المكتب بالدولة الليبية، وكيفية التعامل مع الوزارة وتنفيذ كل البرامج، من بينها التدريب وملف الهجرة، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

بدورها، أكدت الكيلاني عن سعادتها بهذا اللقاء وأهمية العمل مع الأمم المتحدة لتطوير المؤسسات الاجتماعية أو تدريب الموظفين، وأن تكون هذه البرامج وفق خطط مدروسة باتفاق الطرفين.

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