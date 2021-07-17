7 آلاف جرعة لقاح سبوتنيك الروسي تصل زوارة

تنفيذا لخطة العمل التي وضعها المركز الوطني لمكافحة الامراض بالتنسيق مع جهاز الامداد الطبي قام مخزن الحلقة الباردة بالجهاز صباح اليوم السبت بايفاد سيارة مبردة تحتوي عدد”7″ الاف جرعة من اللقاح الروسي الجرعة الأولى “sputink لمدينة زوارة في خطوة يهدف من خلالها منح اللقاح لأكبر عدد ممكن من المواطنين في مكان عام تقوم ادارة الخدمات الصحية في البلدية بتحديده مدعوم بعيادة متنقلة .

وأكد أمين المخزن الدكتور”عبدالنعم العوزي” استمرار توزيع اللقاح على فرع الجهاز في اشارة لمنح مدينة الزاوية صباح الخميس عدد”10″ الاف جرعة صباح الخميس وقيم المختصين بمنح اللقاح لمواطنين في ميدان الزاوية ، وعدد”32″ آلف جرعة لمدينة مصراتة مساء الاربعاء لضمان نجاح خطة المركز لمنح الطعوم لمستحقيها غير المسجلين في المنظومة.