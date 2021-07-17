سفير هولندا يؤكد أهمية توفر البيئة المناسبة للحملات الانتخابية

أكد سفير هولندا لدى ليبيا “لارس تومرز” أن البيئة المواتية ضرورية لضمان جو حر خلال فترة الحملة الانتخابية ولضمان انتخابات حرة ونزيهة.

وقال سفير هولندا لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” إن فريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في برلين استضاف جلسة حول دور المجتمع المدني في ليبيا بمشاركة منظمة هيومن رايتس ووتش، ومركز مدافع الحقوقي.

وبين سفير هولندا أن البيئة المواتية ضرورية لضمان جو حر خلال فترة الحملة الانتخابية ولإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفيذها من خلال قبول النتائج وأضاف أن المجتمع المدني النشط شرط أساسي للمصالحة الوطنية