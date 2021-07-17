المجلس الاعلى للدولة ينعي وفاة النائب الأول ”محمد بقي” ومصادر تشير لسبب الوفاة

نعى المجلس الأعلى للدولة الاستشاري في ليبيا اليوم السبت 17 يوليو 2021 وفاة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري، محمد بقي .

وفيما لم يكشف “الأعلى للدولة” سبب وفاة بقي، إلا أن وسائل إعلام ليبية، قالت إنه توفي جراء إصابته بفيروس كورونا.

وجاء نص البيان الصادر عن المجلس كالأتي:

“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي “

بقلوب صابرة محتسبة؛ وببالغ الحزن ننعي المغفور له- بإذن الله تعالى- النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة السيد “محمد بقي”، أحد الشخصيات الوطنية المشهود لها بالحكمة والصدق في مواقفه والوفاء في تعامله مع الجميع، والسعي نحو إصلاح ذات البين وتحقيق السلام في وطننا طيلة عمله بالمجلس.

وفي هذا المصاب الأليم؛ يتقدم المجلس الأعلى للدولة بأحرّ التعازي إلى أسرة الفقيد وجميع زملائه وللشعب الليبي، داعين الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فراديس جنانه، وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي