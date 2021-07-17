بلدية بنغازي تتسلّم 1,930 رأسًا من الأغنام من الحكومة

تسلمت بلدية بنغازي، بمقتضى مُبادرة من حكومة الوحدة الوطنية، شُحنةً من الأضاحي تبلغ 1,930 رأسًا من الأغنام، ضمن 30 ألف رأس، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية اعتزامها توزيعها على جميع البلديات.

وقامت البلدية، بتسليم هذه الشحنة إلى مكتب صندوق الزكاة بنغازي ومكتب الشؤون الاجتماعية بنغازي؛ لتوزيعها على مُستحقيها من الأسر ذات الدخل المحدود داخل نطاق البلدية.

وقامت البلدية بالتوزيع على بعض العاملين في القطاعات داخل النطاق الإداري لبلدية بنغازي من محدودي الدخل.

يُشار إلى أن آلية التسليم مُعدة مُسبقًا من خلال مكتب صندوق الزكاة ومكتب الشؤون الاجتماعية، ووفق قوائم مُدرجٌ فيها الاسم والرقم الوطني ورقم الهاتف للمُستلم، إضافةً إلى أن التسليم يتم عن طريق الكوبونات المُستلمة من وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.

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