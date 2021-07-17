تونس تؤكد أهمية مواصلة الدعم العربي للتسوية السياسية في ليبيا

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، على أهمية مواصلة الدعم العربي للتسوية السياسية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية التونسي مع السفراء المندوبين الدائمين للمجموعة العربية المعتمدين بنيويورك بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية.

واستعرض الوزير ضمن إحاطته مخرجات جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى حول ليبيا المنعقدة يوم أمس الأول الخميس مؤكدا أهمية مواصلة الدعم العربي للتسوية السياسية في ليبيا لما يمثله من ركيزة أساسية لجهود الليبيين من أجل تلبية استحقاقات المرحلة وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأبلغت المجموعة العربية الوزير التونسي تقديرها لمواقف تونس المبدئية الداعمة للقضايا العادلة، وامتنانها لما تقدمه من دعم لمسارات التسوية السلمية لعدد من النزاعات في المنطقة العربية في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2020 -2021.