تعقّب رحلة غامضة لطائرة أمريكية عسكرية قبالة ليبيا

كشف موقع “إيتاميل رادار” عن رصده طائرة بوينغ C-17A “Globemaster” التابعة للقوات الجوية الأمريكية (رمز النداء RCH181 ، السجل 08-8204) أثناء مغادرتها قاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا متجهة إلى ليبيا.

وأشار الموقع المتخصص في تتبع الرحلات العسكرية فوق البحر المتوسط، إلى أن رحلة الطائرة الأميركية بدأت في 15 يوليو عند تمام الساعة 20:49 بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا، لكنها لم تدخل منطقة معلومات الطيران الإيطالية، واتخذت مسارًا تسلكه، عادة، رحلاتٌ مماثلةٌ إلى ليبيا.

واختفت الطائرة من جميع مواقع التعقب في حوالي الساعة 22:00 بتوقيت وسط أوروبا فوق وسط البحر الأبيض المتوسط.

وفي الساعة 00:29 بتوقيت وسط أوروبا؛ عادت الطائرة إلى الظهور قبالة ليبيا في رحلةٍ متجهةٍ غربًا، وهبطت، أخيرًا، في قاعدة رامشتاين في حوالي الساعة 03:30، فيما أكد الموقع أن طبيعة هذه الرحلة لا تزال غير معروفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية