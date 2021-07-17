سقوط عصابة استولت على مئات «الفيزا المصرفية» من المواطنين بطرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، عن أن مركز شرطة غوط الشعال تمكن من إلقاء القبض على عصابة تحترف النصب على المواطنين في التعاملات المالية.

وذكرت المديرية، في بيان، أن عشرات المواطنين قدموا شكاوى ضد شركة للمعاملات المالية قامت بالنصب عليهم؛ إذ استأجرت العصابة عقارا بمنطقة السياحية كمقر لشركتها الوهمية.

وأضافت أن العصابة قامت بإشهار نشاطها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بدأت باستلام مئات بطاقات الفيزا مشحونة بآلاف الدولارات لسحبها، ثم سحبت الدولارت وتصرفت فيها وأغلقت مقر شركتها الوهمية.

وأمر مدير أمن طرابلس العميد محمود العابد القاضية بتشكيل لجنة تهتم بالبحث وجمع معلومات عن الشركة، وكشف هوية الجناة وضبطهم، وتكليف رئيس المركز العميد سالم البوراوي بإعداد خطة أمنية مصغرة داخل المركز لتنفيذ مهمة الضبط.

وأشارت إلى إعداد فريق بحث ورصد وتحرٍ، تمكنت من خلاله من رصد مكان المطلوبين. وبعد إخبار النيابة العامة وبإشراف مباشر من قبل رئيس التحقيق تم إلقاء القبض على هذه العصابة. وبالاستدلال مع المتهمين حول الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معهم.