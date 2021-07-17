بلدية بنغازي تتسلم قرابة 2000 رأس من الأغنام

تسلمت بلدية بنغازي 1930 رأس من الأغنام ضمن الـ 30 ألف رأس التي أعلنت حكومة الوحدة الوطنية اعتزامها توزيعها على جميع البلديات.

وأكدت بلدية بنغازي عبر مكتبها الإعلامي أن البلدية سلمت الأضاحي إلى مكتب صندوق الزكاة بنغازي ومكتب الشؤون الإجتماعية بنغازي لتوزيعها على مُستحقيها من الأُسر ذات الدخل المحدود داخل نطاق البلدية، كما قامت البلدية بالتوزيع على بعض العاملين في القطاعات داخل النطاق الإداري للبلدية من محدودي الدخل.

يُشار إلى أن عملية التسليم تتم وفق آلية مُعدة مُسبقا من مكتب صندوق الزكاة ومكتب الشؤون الإجتماعية ووفق قوائم مُدرج فيها الأسم والرقم الوطني ورقم الهاتف للمُستلم إضافة إلى أن التسليم عن طريق الكوبونات المُستلمة من وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.