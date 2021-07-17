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البعثة الأممية تُطالب بتحديد مصير ومكان “سرقيوة”

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بياناً بالتزامن مع الذكرى الثانية على ما وصفته بـ”الاختطاف العنيف والاخفاء القسري” للنائبة سهام سرقيوة من منزلها في بنغازي.

وجدّدت البعثة دعواتها للسلطات الوطنية لإجراء تحقيق شامل في هذه القضية؛ بهدف تحديد مصير ومكان “سرقيوة”، وتقديم الجناة إلى العدالة.

‏ ويشكّل اختطاف النائبة سهام سرقيوة والإخفاء القسري لمئات الأشخاص انتهاكًا جسيمًا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • على الامم المتحدة ان تطالب بالكشف عن مصير عبدالمعز بانون. (مافيه حد احسن من حد).

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