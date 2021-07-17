البعثة الأممية تُطالب بتحديد مصير ومكان “سرقيوة”

نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بياناً بالتزامن مع الذكرى الثانية على ما وصفته بـ”الاختطاف العنيف والاخفاء القسري” للنائبة سهام سرقيوة من منزلها في بنغازي.

وجدّدت البعثة دعواتها للسلطات الوطنية لإجراء تحقيق شامل في هذه القضية؛ بهدف تحديد مصير ومكان “سرقيوة”، وتقديم الجناة إلى العدالة.

‏ ويشكّل اختطاف النائبة سهام سرقيوة والإخفاء القسري لمئات الأشخاص انتهاكًا جسيمًا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية