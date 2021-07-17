سعيد: مشروع قانون ترسيم الدوائر الانتخابية معيب ويظلم العديد من المُدن

ليبيا – علق عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد على تقديم رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مشروع قانون ترسيم الدوائر الانتخابية.

سعيد قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” “لا أعلم من أشار على عماد السائح وأقترح عليه تقديم مشروع قانون ترسيم الدوائر الإنتخابية في هذا الوقت بالذات، ألا يعلم إن هذا المشروع مَعيب وتقسيم الدوائر فيه غير عادل ولا متزن ويظلم العديد من المُدن”.

وتساءل” ألا يعلم رئيس المفوضية أن تمرير مشروع قانون كهذا يحتاج 120 صوتاً بالموافقة داخل قبة البرلمان ، لماذا لم يٌبقي على نفس التقسيم السابق بالرغم من عدم عدالته، أليس كان من الأفضل ترك هذه المسألة الحرجة للمرحلة الدائمة أي ما بعد الاستفتاء على الدستور”.

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