الشاطر: توزيع المقاعد التشريعية كما هو متداول سيدخل البلاد في كارثة خطيرة

الشاطر أشار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إلى أن توزيع المقاعد التشريعية كما هو متداول سيدخل البلاد في كارثة خطيرة.

ولفت إلى أن التوزيع لم ينصف المدن ذات الكثافة السكانية، مضيفاً “التوزيع مغالبة دنيئة وهي بداية تزوير الانتخابات”.