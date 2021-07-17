الشاطر: توزيع المقاعد التشريعية كما هو متداول سيدخل البلاد في كارثة خطيرة

ليبيا – عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 “لم تكفي البلاد كوارث عقيلة صالح و حفتر فقرر عماد السايح أن يشاركهم تعطيل قيام الدولة”.
الشاطر أشار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إلى أن توزيع المقاعد التشريعية كما هو متداول سيدخل البلاد في كارثة خطيرة.
ولفت إلى أن التوزيع لم ينصف المدن ذات الكثافة السكانية، مضيفاً “التوزيع مغالبة دنيئة وهي بداية تزوير الانتخابات”.
ورأى أن الانتخابات القادمة بمثل هذه التصرفات تعني التقسيم الحتمي.
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