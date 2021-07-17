مجلس شيوخ الطوارق يدعم بيان مجلس الأمن حول ليبيا

أصدر مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا بيانًا بخصوص مخرجات بيان مجلس الأمن الدولي فيما يخص الشأن الليبي، مؤكدًا أنه يتابع ما أسفر عنه البيان والمعطيات التي تساهم في تصحيح مسار الأزمة الليبية.

وقال المجلس: نؤكد على دعمنا وتأييدنا لما ورد في هذا البيان، وموقفنا السابق بتمسكنا بالمسار الديمقراطي المتمثل بالاستحقاق القادم في انتخابات 24 ديسمبر من هذا العام.

وأضاف المجلس: نأمل من الجهات السياسية والمؤسسات الليبية توفير كل ما يلزم من إجراءات تساهم في نجاح العملية الانتخابية المقبلة، واحترام نتائجها.

وناشد مجلس شيوخ قبائل الطوارق المجتمع الدولي معاقبة كلّ من حاول عرقلة سير العملية السياسية ومنع تنفيذ مخرجات خارطة الطريق وتقديم الدعم اللازم لإنهاء الانقسام الذي أدى إلى عدم تنفيذ الاستحقاق الدستوري.

وطالب مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية دون شرط أو قيد، وفق ما نصّ عليه قرار مجلس الأمن الدولي “2570”، ومخرجات مؤتمر برلين الأول والثاني، واحترامًا للسيادة الليبية.

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