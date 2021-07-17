وزارة الصحة: وصول خزان أكسجين سائل لمستشفى الأمراض الصدرية مصراتة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية وصول خزان أكسجين سائل بسعة 5000 لتر لمركز العزل في مستشفى الأمراض الصدرية بمصراتة

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة البدء في تركيب خزان غاز سائل لمركز العزل بمستشفى الأمراض الصدرية مصراتة بسعة 5000 لتر وذلك في إطار متابعة الوضع الوبائي ومستجداته لفيروس كورونا والوقوف على المراكز من عين المكان ومن خلال زيارة وزير الصحة علي الزناتي لمراكز العزل بمدينة مصراتة رفقة مدراء الادارات والجهات التابعة واعطاء التعليمات برفع الجهوزية وتسخير كل الامدادات والامكانات لمجابهة الجائحة.

وأطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض تحت إشراف وزارة الصحة حملة استثنائية للتطعيمات في مصراته والمدن التي تشهد ارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس .