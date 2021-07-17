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بالصور وزير الصحة يتفقّد مركز العزل الصحي بمدينة زليتن

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أجرى وزير الصحة علي الزناتي زيارة تفقدية إلى مركز العزل الصحي التابع لمركز “زليتن الطبي”، المخصّص لإيواء حالات كورونا الحادّة، رفقة عدد من المسؤولين بوزارة الصحة .

وزير الصحة وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة الحالة الصحيّة للمصابين، واطّلع على سير العمل داخل المركز، كما التقى بالمسؤولين والعناصر الطبيّة والطبيّة المساعدة، واستمع إلى آرائهم حول احتياجات المركز من الإمدادات الطبيّة.

يشار إلى أن الزناتي، توجّه إلى مدينة الخمس لتفقّد عمل مراكز العزل بالمدينة والوقوف على احتياجاتها.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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