مناورات الدبيبة للبقاء في السلطة.. “الترشح للرئاسة أو تأجيل الانتخابات”

بينما أراد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ترك الباب مفتوحاً أمام فكرة ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة في 24 ديسمبر المقبل، بتصريحات قال فيها لوكالة الأنباء العالمية “رويترز” إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيترشح في الانتخابات لمنصب رئاسة الدولة أو لا، يتساءل كثيرون ما إذا كانت ذاكرة الرجل – الذي يرى في نفسه أهلاً لتولي مقاليد الحكم في البلاد رغم الإخفاقات التي يحصدها إخفاق تلو الأخر خلال 100 يوم من حكمه – قد خانته، و نسي أن خارطة الطريق التي صاغتها البعثة الأممية والأطراف السياسية حينما اتفقوا على تسمية الدبيبة رئيسا للحكومة المؤقتة تمنع جميع من قبلوا بالمشاركة في العملية السياسية الانتقالية عدم الترشح لأي منصب أو قبوله مستقبلاً، بدعوى منع تعدد وتضارب المصالح.

تحركات الدبيبة، التحرك تلو الآخر، تشير إلى أن رئيس الحكومة المنوط به العمل على قيادة البلاد نحو تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تعقد في 24 ديسمبر المقبل، ربما في نفسه شيء من حب الإمارة، وهو شيء مشروع، لولا اشتراطات خارطة الطريق التي حظرت على جميع المشاركين بالعملية السياسية حاليا عدم الترشح لأي منصب أو قبوله مستقبلاً.

لكن أمراً آخر تدور دوائره في غرف مغلقة، بحسب سياسيين ومراقبين وقريبي الصلة بدوائر صنع القرار، ممن يرون مساعٍ خفية من قبل الدبيبة لتأجيل الانتخابات المقبلة عبر ورقة الاستفتاء على الدستور.

ووجه أحمد الشركسي عضو لجنة الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف، اتهاما إلى عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بالعمل ضد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر ديسمبر المقبل.

وجاء ذلك في تعليق «الشركسي» على تغريدة «الدبيبة» قبل أيام، التي دعا فيها الجميع إلى تغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة واحدة لإجراء الانتخابات في موعدها، وذلك بعد فشل اجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف.

وقال «الشركسي»، في تعليقه «أي صيغة توافقية يتكلم عنها هذا الرجل وهو كلف حواريه داخل الملتقى بتمرير صفقة الاستفتاء والهدف منها تأجيل الانتخابات».

وأضاف عضو لجنة الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف، موجها حديثه الدبيبة «السيد الرئيس يتكلم عن الانتخابات ويشتغل ضدها بقوة لا يمكن له خداع العالم أكثر»، حسب قوله.

من جانبها، شنت السيدة اليعقوبي، عضو لجنة الحوار هجوما حادا على عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، متهمة إياه بمحاولة إسقاط حكومة الوفاق الوطني السابقة.

ووجهت «اليعقوبي» في تغريدة لها عبر تويتر، سؤالا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قائلة: «من خطط ودعم حرب الكانيات التي كان هدفها إسقاط حكومة الوفاق للسيطرة على السلطة وعدة أسباب أخرى؟».

‏ثم عادت لتتهم «الدبيبة» بشكل مباشر في إجابتها على السؤال، قائلة: «دعم هذه الحرب كلاً من الدبيبه وعلي الصلابي»، وفقا لقولها.

كما اتهمت «اليعقوبي» بعض أعضاء لجنة الحوار المنعقد في جنيف بأنهم تابعون لرئيس حكومة الوحدة الوطنية ويسوقون لأفكاره وأهدافه والتي منها تأجيل الانتخابات، كيف قالت : «سمعت السي دبيبة يتكلم عن موضوع الحرب، والتابعون له في لجنة الحوار يسوقون بأن الانتخابات ستؤدي إلى حرب .. قلت بالك ناسي أفكرك».

وقبل أيام، طالب 12 تكتلاً وتيارًا سياسيا، بنشر نتائج تحقيق «لجنة العقوبات» التابعة للأمم المتحدة على وجه السرعة، خاصة فيما يتعلق بالعملية المعيبة التي أوصلت رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة إلى السلطة، مشددين على ضرورة فتح تحقيق شامل للنظر في الأساليب التي اتبعها المعرقلون للانتخابات في تخريب جلسات ملتقى الحوار السياسي في جنيف.

وأصدرت التكتلات والأحزاب السياسية، بياناً، بشأن مآلات ملتقى الحوار السياسي، قائلة إنها تابعت بتأمل كما تابع كل الليبيين والليبيات مجريات ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقِدَ في جنيف على مدى الأربعة أيام من 28 يونيو إلى 1 يوليو الجاري، والذي تمخض عن فشل ذريع بسبب سوء إدارة هذا الحوار من قبل البعثة الأممية.