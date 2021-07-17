الفعاليات المدنية بورشفانة ترفض مقترح الدوائر الانتخابية

قالت القوى السياسية والاجتماعية وحراك ورشفانة المستقبل، إن أهالي ورشفانة يستغربون ما صدر عن رئيس المفوضية العليا للانتخابات بشأن تقسيم البلاد الى دوائر انتخابية وتحديد عدد مقاعد كل منها في مجلس النواب القادم.

وأضاف بيان عن تلك القوى صادر أمس الجمعة، إن الليبيين “يتوقون لرؤية ولادة دولة ليبيا الجديدة عبر بوابة الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر القادم، يؤكدون إيمانهم بإن التغيير السلمي للمسار السياسي خيار استراتجي”، لكن المقترح كان صادما ومخيباً ويهدف إلى عرقلة الانتخابات أو دفع الناس نحو اللامبالاة بالمشاركة.

وقال البيان إن مقترح المفوضية “لم يكتف بتغيير اسم دائرة العزيزية متجاهلا قيمة ذلك الاسم تاريخيا وادبيا ووجدانيا لاهاليها وأبناءها ومتعاميا عن دورها التاريخي، بل قام بتجزئة دائرة العزيزية وبخسها حقها في تخصيص عدد من المقاعد يتناسب وحجم الكتلة الاجتماعية وتعداد سكانها فيما اعطى هذا المقترح مناطق اخرى هي مماثلة لورشفانة عددا سكانيا او هي أقل منها عددا أكثر من المقاعد وهو ما يجعلنا نستعيد ذكريات أليمة من الاقصاء والتهميش لورشفانة وابناءها منذ 2011 .“

وأعربت القوى عن رفضها للمقترح “شكلا وموضوعا” معتبرة أنه “غير مقبول على الإطلاق علاوة على إقصاء المرأة من المشاركة بينما نساء ورشفانة يعبرن باستمرار عن نشاط وهمة وعزم على المشاركة”، ما يعتبر “سابقة في تاريخ المسار الديمقراطي العالمي وفي الوقت الذي نتطلع فيه الى أن تلتزم كل السلطات والمؤسسات والهيئات المعنية باحترام المعايير المعمول بها والمقدرة محليا وعالميا في توزيع المقاعد لكل دائرة انتخابية لتمثيلها في مجلس النواب القادم وفقاً لعدد السكان مع مرعاة الحدود الادارية لكل دائرة انتخابية واحترام خصوصية الاسم من الناحية الادارية والتاريخية”.

وأكد البيان، إن العزيزية هي المركز الاداري لقبائل ورشفانة ولها رمزية في تاريخ ووجدان سكانها وابنائها وستبقى كذلك مهما خرص المخرصون والمغرضون… والمقترح الذي قدمه رئيس المفوضية العليا للانتخابات سيخلق فجوة في جدار الوحدة واللحمة الوطنية ويهدد حال تطبيقه بمستقبل الانتقال الديمقراطي والسلم الاهلي.

ودعت الفعاليات إلى ضرورة إعطاء الاعتبار لكل ما سبق مشددة على ما يلي:

دعوة كل من يعنيه الأمر الى احترام المعايير الدولية والقيم المحلية لضمان الحق في التصويت والمشاركة دون تمييز أو اقصاء في الانتخابات النيابية والرئاسية القادمة بما يضمن العدالة في تخصيص المقاعد وحدود الدوائر ويما يضمن عدم حرمان لكافة سكان الدائرة الانتخابية العزيزية من حقهم الطبيعي . 2 دعوة أعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الدولة بالدائرة الانتخابية العزيزية إلى تحمل مسئولياتهم لضمان حقوق ناخبيهم وأهلهم. التأكيد على رفض لهذا المقترح رفضاً نهائيا والمطالبة ببقاء العزيزية كدائرة انتخابية مستقلة بذات المسمى ومنحها عدد مقاعد يناسب عدد السكان وعدم الاستمرار في ممارسة الإقصاء ضدهم. دعوة عمداء و اعضاء المجالس البلدية بالدائرة الانتخابية العزيزية الى التواصل مع الجهات ذات العلاقة والمطالبة برفض هذا المقترح وارجاع الحقوق لابناء ورشفانة. مطالبة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الخاصة بالمرأة في الدائرة الانتخابية العزيزية إلى تعزيز دور المرأة في الانتخابات القادمة ودعم من يمثلها في مجلس النواب القادم.

وقال البيان إن “أبناء ورشفانة ليسوا سوى معاول بناء للوطن فلا تدفعوهم لعكس ذلك ببخسهم حقهم وحرمانهم حتى من مجرد الاحتفاظ باسم مدينتهم الكبرى وأم حواضرهم بما لها من موقع ودور وطني في تاريخ الوطن”.