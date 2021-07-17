فاعلون مغاربة: نجاح مؤتمر دولي حول ليبيا بالمغرب ممكن

بدينامية ديبلوماسية قوية، تتحرك الديبلوماسية المغربية، ومن ورائها المديرية العامة للوثائق والمستندات” أجهزة الاستعلامات الخارجية” في عدة عواصم من العالم، بهدف تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمدينة بوزنيقة الصغيرة جنوب الرباط.

وتأتي التحركات المغربية، المدعومة من بعض العواصم الأوروبية، بعد “فشل” جهود الامم المتحدة لجمع الاطراف الليبية على قاعدة دستورية موحدة لتنظيم الانتخابات المقبلة، والمقرر لها نهاية العام الحالي 2012.

ويعتبر المغرب، بأن مؤتمر برلين 2، والذي قاطعه رغم تلقيه الدعوة، لم يأتي بالجديد على مستوى حلحلة المسألة الليبية، وتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف، وهذا يتطلب السعي لجمع كافة المتدخلين الليبيين حول طاولة واحدة ، بدعم دولي ، للتوصل إلى تفاهمات تكون الأساس لتنظيم الانتخابات وتحديد رؤية موحدة لليبيا المستقبل.

ويرى الجانب المغربي ،حسب مصادرنا، أن الحل يجب أن يكون ليبي – ليبي، دون تدخل اي طرف، على أن يكون دور الاطراف الدولية تسهيل الوصول لمخرج للأزمة ودعم تطبيق التفاهمات .

في هذا الإطار، يوضح الأكاديمي والمحلل السياسي المغربي ، محمد بودن، بأن ثقة الليبيين في المغرب وتأييدهم لدوره في حلحلة الأزمة الليبية، تجعله قادرا على إنجاح مبادرة مؤتمر ليبي _ ليبي، يسعى إلى تجاوز عقبات التي تعترض تنظيم الانتخابات الليبية نهاية السنة الحالية.

كما يؤكد بأن الانتخابات، تعتبر الآلية القانونية والإدارية وأيضا المناسبة، لوضع ليبيا الشقيقة على سكة تجاوز المراحل الانتقالية، والتي بلغت خمس مراحل منذ بداية الأزمة.

كما تشكل العملية الانتخابية، أفضل تدبير لفتح المجال أمام الشعب الليبي لاختيار الأنسب ووضع تصور لمستقبل بلادهم، وفي هذا السياق ،يشير المحلل السياسي، إلى قدرة وتجربة المغرب في نقل تجربته ومواكبة الانتخابات وتوفير الظروف الملائمة لإنجاحها في احسن الظروف.وكما يكشف الأكاديمي المغربي، بأن المغرب قدم دعما لمفوضية الانتخابات في ليبيا، واصبحت له تجربة مصداقية مهمة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، والتجارب السابقة خير دليل.

اما الاستاذ بركات خديجة، رئيسة الملتقى العام للمنظمات الأهلية العربية والإفريقية فرع المغرب، فتعتبر بأن الليبيين قادرون على إيجاد حلول إيجابية لأزمتهم الداخلية، بدون تدخل أي طرف آخر: “وهذا ما يسعى له المغرب من خلال دعواته لحوارات ليبية -ليبية”، بحسب بركات.

وتضيف بأن المغرب، قادر على توفير الظروف المناسبة للأشقاء في ليبيا، للتواصل والحوار والوصول إلى تفاهمات، تفضي إلى انتخابات تكون أساسا لبناء ليبيا مستقرة وديمقراطية ومزدهرة.

يشار إلى أن المنظمة التي ترأسها، والتي تضم فعاليات من بلدان أفريقيا ومغربية عدة، تؤيد مثل هذه الحلول التفاهم النابعة من حوار بيني ذو أساس محلي يأخذ بعين الاعتبار المعطيات والإكراهات الداخلية ، والتي لا يعرفها سوى الليبيين من أنفسهم.