الدبيبة: دعونا في نيويورك إلى تفعيل العقوبات ضد المحرضين والمعرقلين في الداخل والخارج

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بعد عودته من نيويورك، إنه لم يكن لليبيا حضور مؤثر في مجلس الأمن وأكدنا خلال وجودنا في المجلس أننا نمثل أنفسنا دون وصاية من أحد، وفق قوله.

أضاف الدبيبة، قائلًا: “لن تبقى أية قوة أجنبية أو مرتزقة في الأراضي الليبية وسنجعل الانتخابات واقعا ولن نقف أمام رغبة الليبيين” وفق تعبيره.

وواصل الدبيبة: “دعونا إلى تفعيل العقوبات ضد المحرضين والمعرقلين في الداخل والخارج وقد وجدنا دعما كبيرا من المجتمع الدولي”.

واختتم الدبيبة: “الهدم والتدمير والحرب سهلة جدا لكن البناء ولم الشمل هو أصعب طريق وسنختار الطريق الصعب لبناء الدولة”.