ليبيا الان

ليبيا تبحث آليات التعاون المشترك مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

تم النشر منذُ 43 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بحث وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية، سلامة إبراهيم الغويل، مع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، السفير محمدى أحمد الني، سبل تطوير وتعزيز سبل التعاون بين ليبيا والمجلس، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ويخدم المصلحة المشتركة بين الطرفين.

جاء ذلك لدى استقبال الني، بمكتبه الخميس، سلامة الغويل، إذ رحب الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بزيارة الوزير الليبي للمجلس، وأثنى على الدور المحوري لليبيا في العمل العربي المشترك.

– الغويل في حوار مع «الوسط»: توحيد المصرف المركزي يعيد إلى الدينار الليبي عافيته

فيما قدم الوزير الليبي التهنئة للسفير محمدي الني بمناسبة توليه منصب الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، كما أكد دور المجلس في تطوير الاقتصادات العربية، وأهمية دوره في المرحلة القادمة للدول العربية والعمل العربي المشترك.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • تزوير الجوازات الليبية – أوروبا تتورط ببيع أجهزة للتزوير مع الادارلت الاوروبية لتجارةالبشر
    تزوير الجوازات الليبية – أوروبا تتورط ببيع أجهزة للتزوير مع الادارلت الاوروبية لتجارةالبشر ـ مع سياح أجانب ولاجئين امازيغ واكراد .

    youtube.com/watch?v=nqt2k7ZEyXo

    رد