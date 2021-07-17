الأبلق: المرتزقة ليس لديهم نية الخروج من ليبيا.. والمعرقلون للانتخابات كثيرون

وصف العضو المقاطع للبرلمان عمار الأبلق الملف الليبي بالشائك والمعقد جداً، مشيراً إلى أن المأزق كبير جداً وليس هناك إلزامات من مجلس الأمن على خروج جميع المرتزقة في البلاد، حسب وصفه.

وأبدى «الأبلق»، خلال حوار متلفز عبر قناة «ليبيا بانوراما»، تمنياته بإجراء الانتخابات في موعدها ولكن الوضع على الأرض مغاير تماماً لما يطمح له الليبيون، قائلا: «إن الاتحاد الأوروبي خرج من المشهد السياسي الليبي والقوات الأجنبية الأخرى ليس في نيتها الخروج من ليبيا»، على حد قوله.

وأضاف، أنه دون وجود مصالحة وطنية والبدء في توحيد المؤسسة العسكرية والتدابير لبناء الثقة وعلى الأقل بسط حكومة الوحدة الوطنية سيطرتها على كامل التراب الليبي، فإن الأمر سيكون محفوف بالمخاطر لأن المعرقلين كثر والمشاريع السياسية متضادة، وفقاً لكلامه.

وأكد أن الجميع يرغب في إجراء انتخابات في 24 ديسمبر والحقيقة كل الليبيين سئموا من الأجسام الحالية والاهتراء لكن على أي أساس؟ نحن نحتاج لقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المقبلة.

وأوضح أن هناك إجراءات في برلين 1 وتأكدت في برلين 2 وقرارات مجلس الأمن 25-70 فيما يتعلق بوقف إطلاق النار واخراج المرتزقة من الأراضي الليبية واجراء مصالحة وطنية شاملة.

وأشار إلى أن هذه الملفات هي الملفات الثقيلة أمام الليبيين لإنجازها والوصول لانتخابات، معتقدا أن ملف المصالحة لا يزال عائقاً والمرتزقة لا زالوا يسرحون ويمرحون في الهلال النفطي وأغلب مناطق الجنوب الليبي. بحسب ادعائه

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي خرج من المشهد السياسي الليبي وأعتقد أن القوات الأجنبية الأخرى ليست في نيتها الخروج من ليبيا والمأزق كبير جداً وليس هناك الزامات من مجلس الأمن على ذلك، دون الإشارة إلى القوات التركية.

وتابع، «لا أعتقد أن هناك جدية حقيقية في حل مشكلة المرتزقة على الارضي الليبية وكما ان هناك ملفات عديدة جداً ومنها المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات»، متسائلا: «ماذا ستفعل الأطراف الدولية إذا كانت جادة في اجراء انتخابات 24 ديسمبر حتى لو كانت لدينا قاعدة دستورية، أعتقد أن الملف شائك ومعقد جداً وأتمنى أن تحدث الانتخابات ولكن اعتقد ان الوضع على الأرض مغاير تماماً لما يطمح له الليبيين»، حسب تعبيره

واستكمل، «مسألة المصالحة الوطنية دون تدابير لبناء الثقة وتوحيد المؤسسة العسكرية تشكل خطرا كبيرا جداً لأنه حتى لو وصلنا لانتخابات بالضغط الأمريكي وغيره من سيكون قابل بهذه النتائج؟ وأعتقد ان هناك أطراف ذات مصلحة تريد أن تعرقل من بينها ربما حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب ومجلس الدولة بصورة ما، وكل من لديه مصلحة».

وعبر عن تمنياته على الأطراف المعرقلة إيجاد قاعدة دستورية حقيقية، معتقدا أن لجنة الـ 75 لو انها وضعت مقترحين أو ثلاث فيما يتعلق برؤيتها للانتخابات وقدمتها لمجلسي النواب والدولة للتصويت فقط حولها ربما كان هذا خيار جيد ونستطيع الآن المرور من خلاله للانتخابات لكن عندما لم تستطيع لجنة الـ 75 التواصل لتوافق حول قاعدة دستورية أساسية أعتقد أن الأمر الآن لدى مجلسي النواب والدولة هل الجسمان مؤهلان للتواصل لتوافق حول قاعدة دستورية، حسب قوله.