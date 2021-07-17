ليبيا الان

البعثة الأممية تنعي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تشارك الليبيين مشاعر الحزن لرحيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة محمد بقي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة له بموقع “تويتر” إن بقي كان مناصراً ومدافعاً عن الوحدة والسلام والمصالحة.

وقدمت البعثة تعازيها الحارة لأسرة البقي وأصدقائه والشعب الليبي.

ونعى مجلس لدولة بقي، الذي توفي اليوم مؤكدا أنه أحد الشخصيات الوطنية المشهود لها بالحكمة والصدق في مواقفه والوفاء في تعامله مع الجميع، والسعي نحو إصلاح ذات البين وتحقيق السلام في ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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