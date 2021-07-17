مجلس الدولة ينعي محمد بقي النائب الأول للمشري بعد وفاته متأثرًا بإصابته بكورونا

نعى ما يسمى “مجلس الدولة”، اليوم السبت النائب الأول لخالد المشري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 “محمد بقي”، مشيراً إلى أنه أحد الشخصيات الوطنية المشهود لها بالحكمة والصدق في مواقفه والوفاء بتعامله مع الجميع، والسعي نحو إصلاح ذات البين وتحقيق السلام في الوطن طيلة عمله بالمجلس.

مجلس الدولة قال بحسب مكتبه الاعلامي :”في هذا المصاب الأليم نتقدم بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد وجميع زملائه وللشعب الليبي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فرادیس جنانه، وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

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